العدد 21849 18 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تواصل هطول الأمطار على محافظات ومراكز عسير

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تواصل هطول الأمطار على محافظات ومراكز عسير
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أبهـا – البلاد

تواصل هطول الأمطار الغزيزة على منطقة عسير حيث شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات محايل عسير ورجال ألمع وبلقرن وخميس مشيط والمجاردة وبارق والنماص وأحد رفيدة وبيشة.

كما شملت الأمطار مراكز قنا ومربة وبحر أبو سكينة وطبب والشعف والحريضة والحبيل والواديين وواظ وبللحمر وبللسمر والماوين وبيحان وفرشاط إلى جانب متنزهات السودة والفرعاء والحبلة وعقبتي ضلع والصماء سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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التصنيف: محليات

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