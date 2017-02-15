تواصل هطول الأمطار على محافظات ومراكز عسير
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تواصل هطول الأمطار الغزيزة مساء اليوم على منطقة عسير حيث شملت مدينة أبها وضواحيها.
ومحافظات محايل عسير ورجال ألمع وبلقرن وخميس مشيط والمجاردة وبارق والنماص وأحد رفيدة وبيشة.
كما شملت الأمطار مراكز قنا ومربة وبحر أبو سكينة وطبب والشعف والحريضة والحبيل والواديين وواظ وبللحمر وبللسمر والماوين وبيحان وفرشاط.
إلى جانب متنزهات السودة والفرعاء والحبلة وعقبتي ضلع والصماء , سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
الوسوم:هطول الأمطار
التصنيف: محليات
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