توتال السعودية تحقق نجاحا كبيرا خلال مشاركتها في معرض جدة 2016

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جدة ــ البلاد

اختتمت شركة توتال السعودية مشاركتها المتميزة في معرض جدة الدولي للسيارات 2016، الذي أقيم في مركز الحارثي للمعارض والمؤتمرات، بنجاح كبير حيث توافد الآلاف من زوار المعرض على جناح الشركة للإطلاع والتعرف على منتجاتها، وقد عزز تواجد توتال السعودية في هذه المناسبة من مكانة الشركة العريقة والتي تمتد لأكثر من 9 أعوام في أسواق المملكة العربية السعودية

، كما ساهم في استعراض المجموعة المتكاملة لمنتجاتها وذلك عن طريق كوادر سعودية مدربة تدريبا عاليا، والتي قدمت كل المعلومات وأجابت عن كل استفسارات الزوار بحرفية ومهنية كبيرتين…

وبهذه المناسبة قال الأستاذ ‫محمد هشام عطا الله‬ المدير العام لشركة توتال السعودية‫:‬ تأتي مشاركتنا في فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات للعام ٢٠١٦ إيمانا منا بواجبنا تجاه عملائنا، وسعيا منا لحصولهم على أعلى مستوى من الخدمة وأكد أن الإقبال الكبير من زوار المعرض على جناحنا يوضح مدى فعالية جهودنا التسويقية التي نقوم من خلالها بالتواصل مع عملائنا في كل مكان، ونحن فخورون بجودة منتجاتنا، وواثقون من ملاءمتها للظروف المناخية الصعبة في المملكة وقدرتها على إرضاء عملائنا وتلبية احتياجاتهم ـ

فهم يبحثون دوما عن الأفضل، كما أوضح أن جناح شركة توتال في معرض جدة حظي هذا العام بإقبال كبير…وأضاف: يجسد جناحنا في هذا المعرض التزام توتال السعودية بالمشاركة في أهم الأحداث التي تقام في المملكة العربية السعودية مساهمة ودعما منها لإنجاح هذ الفعاليات سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو غيرها،

ولنؤكد من خلال هذه المشاركات قوة تواجدنا في السوق السعودي…وأوضح: تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق في منطقتنا سواء في مبيعات السيارات أو الخدمات المتعلقة بها كالزيوت والإكسسوارات وغيرها، وهذا الأمر يساهم في تعزيز مكانتنا، خصوصا وأن توتال السعودية شركة عالمية تقدم منتجات عالية الجودة، إضافة إلى خدمات على أعلى مستوى من الحرفية والجودة تليق بعملائنا، وبمكانتنا العالمية…الجدير بالذكر أن شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية المحدودة تمتلك مصنعا لإنتاج وتعبئة الزيوت في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بسعة انتاجية تصل الى 50 ألف طن سنويا حيث يتم تصنيع جميع الزيوت عالية الجودة بمواصفات شركة توتال العالمية وقد حصل المصنع علي شهادة الأيزو العالمية (9001 -14001)، وأيضا شهادة المواصفات القياسية السعودية(SASO). ‬‬