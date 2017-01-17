توتر اتحادي قبل مباراة الطائي .. والمولد يريحهم

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جدة- عبد العزيز عركوك

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادا لمواجهة فريق الطائي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

حيث أدى الفريق مرانه على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف مدربه التشيلي لويس سييرا وعمد مدرب الفريق إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

أجرى فيما بينهما مناورة كروية في منتصف الملعب طبق من خلالها عدد من الجمل الفنية وشهد المران مشاركة اللاعب فهد المولد بعدما اكمل برنامجه التأهيلي جراء الإصابة التي تعرض لها مؤخرا

فيما أكتفى الثلاثي ريان صديق وقصي خيبري وعبدالله شهيل بالركض حول أرضية ملعب المران وعلى صعيد متصل تقرر أن ينتظم اللاعب أحمد عسيري في تدريبات الفريق اليوم استعدادا للقاء المقبل وذلك بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الوطني

وكان البيت الاتحادي قلقا من المواجهة القادمة نظرا لغياب المحترف المصري محمود كهربا والمهاجم التونسي أحمد العكايشي لتواجدهما مع منتخبهما في كأس أمم أفريقيا.

كما أدت اصابة الحارس عساف القرني والنجم فهد المولد في معسكر المنتخب الذي اختتم مؤخرا إلى تكوين أجواء متوترة داخل النادي إلا أن عودة المولد للتدريبات شكلت نوعا من الارتياح لا سيما أن اللقاء بنظام خروج المغلوب وسيقام خارج مدينة جدة.