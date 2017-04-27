توتنهام يرفض الاستسلام وارسنال يقترب من المربع الذهبي

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قبل أقل من شهر واحد من نهاية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يظل اللقب قريبا من تشيلسي.

لكن توتنهام هوتسبير ما زال في المنافسة بعد فوزه 1-صفر على مضيفه كريستال بالاس يوم الأربعاء.

وبدا أن أسبوع تشيلسي في طريقه لنهاية رائعة بعدما حافظ بالاس على نظافة شباكه أمام توتنهام حتى الدقيقة 78 لكن تسديدة كريستيان اريكسن القوية داخل الشباك أعادت الأمور إلى حالتها.

وقبل خمس جولات من النهاية يتقدم تشيلسي، الذي فاز 4-2 على توتنهام في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت وبنفس النتيجة على ساوثامبتون في الدوري يوم الثلاثاء، بفارق أربع نقاط عن توتنهام.

ويخرج تشيلسي لمواجهة ايفرتون في جوديسون بارك يوم الأحد بينما يلعب توتنهام ضد غريمه ارسنال.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي يأمل في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1961 “كان من الجيد الحصول على النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة.

“التحدي ما زال قائما”.

وحافظ ارسنال على آماله بإنهاء الموسم في المربع الذهبي للمرة 21 على التوالي بفوز صعب 1-صفر على ليستر سيتي حامل اللقب بعد هدف عكسي من روبرت هوت.

وحول هوت تسديدة ناتشو مونريال في الدقيقة 86 إلى داخل شباك فريقه ليفوز ارسنال ويستمر في المركز السادس أمام ايفرتون ومتأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد وأربع نقاط عن مانشستر سيتي.