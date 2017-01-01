(توثيق الأهليه)
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الافكار ماتاقف والإحساس فيه وفيه
شعر- نور الوليدي
الافكار ماتاقف والإحساس فيه وفيه
واناراس مايؤمن بفرض العبودية
مشاعرتمادى عكس دوامة التوجيه
كذاالله خلقني من زماني قيادية
أناماشتري شيٍ,جميع البشرتشريه
لوإنه ماناسبني فلافيه أهمية
ولاأقف على باب الرجاء والزمان اقضيه
بحاجة لوإن حاجتي شبه مقضيه
عكس لي زماني من وجيه الزمان وجيه
تأهلني اتفرَد بميزة خصوصية
اقدروجودي من بدايته لاتاليه
بكلما حواه من اعتبارات نفسيه
ورايي ولو مافيه اذن تسمعه ببديه
لوان العقول تموت موته جماعيه
قناعاتي بشيٍ اسويه ب اسويه
اميز مابين اللي علَيّ والذي ليه
ماحب المنافق وارفض الغدروالتمويه
واعري خفايا نيته بالعلانيه
انا انثى واقرربين مابيه ولا ابيه
ولي عقل ماينقصه توثيق الأهليه
التصنيف: ملامح صبح
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