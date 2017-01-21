توثيق مشروع (شجرة جدة عبر العصور)

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جدة – البلاد

أبرمت منظومة (جدة وأيامنا الحلوة) مع جمعية جدة الاجتماعية، اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ثقافية وعلمية من أجل تنفيذ مشروع توثيق (شجرة جدة عبر العصور) التي تحكي بتسلسل توثيقي قصة المدينة عبر التاريخ منذ نشأتها إلى الزمن الحاضر.

وتأتي المبادرة لتكريس مفهوم الحفاظ على التراث الخاص بالمنطقة التاريخية بجدة ، بشتى أنواعه وأشكاله ، فيما تهدف إلى تعزيز مكانة جدة الثقافية والتاريخية لتواكب مكانتها الإقتصادية والسياحية ، وكون مدينة جدة بوابة الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين منذ قديم الزمان ، فضلا عن أنها تعد البوتقة التي أنصهرت فيها الكثير من الحضارات والثقافات العالمية .

وبموجب الاتفاقية ، منحت مؤسسة (جدة وأيامنا الحلوة) أعضاء جمعية جدة الإجتماعية ، العضوية الشرفية التي تضم 350 عضواً من أبناء وأحفاد جدة الذين سكنوا داخل السور ، بإتاحة إستخدام مقعد جدة وبيت جدة ومشاريع المنظومة الأخرى في منطقة جدة التاريخية أعضائها إستقبال ضيوفهم والزوار بصفة عامة ، للتعريف بتراث المدينة العريقة وتأريخها الساطع ، وتسليط الضوء على أهم معالمها وأزقتها وحاراتها ومساجدها وأسواقها وبيوتها ، وكل ما يتعلق بالنسيج الاجتماعي لمدينة جدة .