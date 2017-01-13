توثيق 17 ألف حالة انتهاك للمليشيات اليمنية

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عدن – واس

أكد مرصد حقوقي يمني، توثيقه أكثر من 17 ألف حالة ‏انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ‏خلال العام المنصرم، طالت المدنيين في عشرين ‏محافظة يمنية.‏

وأوضح، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق ‏الإنسان “رصد”، في نشرته الدورية، التي أصدرها أمس وبثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن انتهاكات ‏لمليشيات حقوق الإنسان، تم رصدها خلال الفترة من ‏الأول من شهر يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر للعام ‏المنصرم 2016م.‏

وأشار التحالف، إلى أن انتهاكات المليشيات تنوعت ما ‏بين القتل والاصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير ‏للممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً رصده ‏‏2466 حالة قتل ارتكبتها المليشيات بحق المناهضين ‏لها، إضافة إلى تسجيل 5092 عملية اختطاف طالت ‏المدنيين، بينهم 20 امرأة و118 طفلاً.‏

ووفقا للنشرة ، تصدرت محافظة صنعاء المرتبة الأولى ‏في قائمة المحافظات التي طالتها اختطافات المليشيات، ‏مسجلة 694 حالة اختطاف، تلتها محافظة البيضاء ‏بواقع 655 حالة، ثم محافظة اب، بواقع 539 حالة.‏