توثيق 19 ألف منحة «عقارية» أضخمها بمكة

جدة – البلاد

وثقت المحاكم السعودية 19,358 منحة عقارية حكومية وزعتها أمانات المناطق للمواطنين خلال الشهور العشرة الماضية من العام الهجري الجاري، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمة على 30.7 في المائة من هذه المنح.

وبحسب إحصائية عدلية ، فقد بلغ عدد المنح التي سجلتها محاكم منطقة مكة 5941 منحة، تليها منطقة الرياض بتوثيق 5258 منحة، تليها المنطقة الشرقية بـ 1823 منحة، فيما جاءت عمليات التوثيق منخفضة عن الفترة نفسها للعام الماضي بنحو 8 في المائة.

وسجلت منطقة عسير توثيق 1499 منحة أرض، تليها منطقة حائل بـ 841 منحة، تليها الحدود الشمالية بـ 734 منحة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 561 منحة، تليها منطقة تبوك بتسجيل 529 منحة، تليها منطقة جازان بـ 526 منحة.

وبلغ عدد المنح المسجلة في محاكم منطقة نجران 441 منحة، تليها منطقة الباحة بـ 428 منحة، ثم منطقة الجوف بـ 389 منحة، فيما خلت محاكم منطقة القصيم من تسجيل المنح الحكومية.

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