توثيق 339 انتهاكا لمليشيا الحوثي والمخلوع

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عدن -واس

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، 339 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين خلال شهر ابريل الماضي الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن الوقائع تمثلت في استهداف وتدمير 52 من الأعيان المدنية والممتلكات، و20 حالة اخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقال تعسفي، و 8 حالات زرع الغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، اضافة إلى 77 حالة اصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عبادة.

ودعت اللجنة الوطنية أطراف النزاع كافة إلى احترام حقوق المواطنين في جميع المحافظات والمديريات التي تشهد نزاعاً مسلحاً، وعدم المساس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية لاسيما حملات الاعتقالات الغير قانونية وتفجير المنازل.

كما دعت المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاغاثة إلى تكثيف جهودها في ايصال المساعدات للمناطق المتضررة التي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة وغياب تام لجميع الخدمات الاساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.