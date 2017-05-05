توج بالذهب في كرنفال عالمي .. يا هلال… عزك عزنا

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متابعة- أحمد الياس وعبدالعزيز عركوك

كان حفلاً اسطورياً، يليق ببطل غاب عن الدوري لخمسة مواسم متتالية، وأبدعت شركة عبداللطيف جميل ، الراعي الرسمي للدوري، ومنظمة حفل الأمس الأسطوري، في إنهاء الدوري القوي والمثير هذا الموسم، والذي انتهى بتتويج نادي الهلال بطلاً له، وشهد التتويج (عرض رائع) وقف على تجهيزه مئات الاشخاص، ليقدم للجمهور الرياضي الحاضر في مدرجات استاد الملك فهد الدولي إبداعًا سعودياً رائعا، شاهده الملايين خلف الشاشة الفضية، في منطقة الشرق الأوسط، في كرنفال رياضي مميز، عمل القائمون عليه عدة أيام متواصلة، من البروفات الطويلة .

بدأ الحفل بعد انتهاء صافرة مباراة الديربي، الذي جمع الهلال بمنافسه التقليدي، وغريمه اللدود النصر، حيث تم إغلاق أنوار درة الملاعب، وانطلقت بعدها العروض المرئية، والتي استخدمت تقنيات حديثة فيه، من ضمنها تقنية ثلاثية الأبعاد، استطاعت جعل أرضية الملعب كشاشة تلفاز للجمهور. بعدها دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بشكل مميز عن طريق سيارة فاخرة، تحمل رسمة حوت، في إشارة لنادي الهلال، وقام بالعزف على البيانو، وأنشد أغنية للهلال بعنوان (يا هلالي)، بعدها دخل الفنان راشد الفارس، ليؤدي وصلته الغنائية للهلال بعنوان (يا هلال عزك عزنا)، مع حضور أعضاء فريق الهلال؛ من أجهزة فنية، وإدارية، ولاعبين، مع أطفالهم، ونزولوا للملعب بشكل منظم، بعدها بدأت لحظات التتويج؛ حيث بدأ بدخول الجهاز الإداري واللاعبين، ليتوج رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، نادي الهلال بكأس الدوري، وسط احتفالات كبيرة، ومع أنغام أغاني الهلال” جميل دورينا جميل” وألعاب الليزر، والمؤثرات الصوتية .