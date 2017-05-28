توحيد الموصلات الهوائية لشبكة النقل الكهربائي

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الرياض- البلاد

أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن الانتهاء من إنجاز مشروع توحيد موصلات الخطوط الهوائية للجهد (380 ك. ف.) في جميع مناطق المملكة،بما يسهم في تحسين وتطوير أداء شبكة النقل الكهربائي، وتحقيق وفر مالي ، لاسيما وأن المشروع سيقلل من تكاليف المخزون، وقطع الغيار، وتوحيد ملحقات الخطوط، وتسهيل إجراءات الصيانة والتجاوب مع الأعطال بشكل أسرع وأفضل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث البسام، إن إنجاز المشروع حظي بإشادة واهتمام الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة ، مؤكداً أن المشروع نجح خلال عام واحد في توفير ملايين الريالات، وأن خبراء ومهندسي الشركة يتوقعون المزيد من الوفر المالي خلال تنفيذ المشاريع المستقبلية لشبكة الخطوط الهوائية.

وأضاف: “بفضل الله، ثم جهود خبراء ومهندسي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، نجحنا في إنجاز المشروع خلال وقت قياسي مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما سوف يكون له تأثير بارز على أداء شبكة الخطوط الهوائية بالمملكة.