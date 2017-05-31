توريد ألف حافلة لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام

الرياض- البلاد

وقعت الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة اتفاقيات رئيسية مع كل من شركة مرسيدس بنز، وشركة مان الألمانيتان، لتحديد الشروط والأحكام والمواصفات الفنية والتصنيعية لتوريد ما يقارب 1000 حافلة لتشغيل شبكة خطوط الحافلات المستقبلية ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض .

وتمثل الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة شركة المشروع المشترك بين الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) و RATP Dev الفرنسية لتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز لتوريد وتشغيل وصيانة حافلات النقل العام بمدينة الرياض، وتم توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP الذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة مونتريال بحضور “رئيس الاتحاد” ماساكي اوقاتا ، و”الرئيس المرشح للاتحاد” بيير كالفت و”الأمين العام للاتحاد” العالمي للمواصلات العامةآلان فلاوش .

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