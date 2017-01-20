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الرياض – وكالات

أوضحت وزارة الإسكان أنه سيتم توزيع رسوم الأراضي البيضاء على الورثة، بحسب نسبة تملك كل وريث في الأرض الخاضعة لنظام الرسوم.

وطبقا للمهندس محمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء، لن تصدر الوزارة فاتورة واحدة للأراضي العائدة للورثة، وإنما بحسب حصة الوريث بالأرض البيضاء، وذلك من خلال إصدار فاتورة باسم كل وريث في قطعة الأرض متضمنة نسبة تحمله من الرسوم.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت الإسكان تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى 13 ديسمبر من عام 2016، البالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وتبدأ إصدار الفواتير في مارس المقبل بعد الانتهاء من مرحلة فرز البيانات.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن الوزارة ستبدأ خلال الربع الأول من 2017، في إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، والشرقية، وجدة.