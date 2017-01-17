توزيع 15 ألف منتج سكني منتصف فبراير

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الرياض- البلاد

أعلن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل أن أول دفعة من المنتجات السكنية الجديدة التي تنوي الوزارة وصندوق التنمية العقارية البدء في توزيعها منتصف شهر فبراير القادم، ستكون عبارة عن 15 ألف منتج تشمل منتجات سكنية للتسليم وأخرى للتخصيص وقروضاً تمويلية من الصندوق العقاري.

وقال الحقيل إن بداية توزيع المنتجات في منتصف شهر فبراير المقبل، وسيتم بعد ذلك التخصيص والتسليم منتصف كل شهر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل،

وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.