توسيع فرص الاستثمارات الصحية مع الشركات الهندية

الرياض – البلاد

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية كامل المنجد، أن وفد قطاع الأعمال السعودي بحث مؤخرا مع الشركات الهندية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، الموضوعات المتعلقة بالخدمات الطبية، وكذلك الخبرات الصحية في مجال البحوث والمختبرات الطبية، وفرص الشراكة والاستثمار في المجالين، فضلاً عن تقديم عروض توضيحية عن الشركات السعودية والقطاعات الإنتاجية التي تمثلها.

وكان وفد مجلس الغرف السعودية قد التقى بالوزير الأول لولاية غوجارات راجيف قوبتا، الذي عبر عن تقديره لمشاركة المملكة بوفد كبير في هذه القمة، يضم نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين.

فيما عقد الوفد اجتماعًا تنسيقيًا ناقش برنامج القمة المقامة في حيدر أباد، حيث تشارك المملكة كضيف شرف لأول مرة في تاريخ هذه القمة التي تنعقد دورتها الثامنة، وتركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بحضور رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وغيرهم من جميع أنحاء العالم.

وتقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التجمعات الصناعية بتقديم عرض عن أهم أهداف رؤية المملكة 2030م، ودور الاستثمار في تحقيق الأهداف الأولى في بداية مراحل الرؤية، بجانب فرص الاستثمار في المملكة خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والعقاقير الطبية.

ويشارك مجلس الغرف السعودية بوفد يضم 35 من أصحاب الأعمال في هذه القمة، وذلك لبحث واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والهند، وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة في اقتصاد البلدين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في مختلف المجالات بلغ أكثر من 137 مليار ريال.