توسيع (مدونة سلوك جيبوتي) لمكافحة الجرائم البحرية

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جدة – البلاد

أكدت جلسات أعمال المؤتمر عالي المستوى لدول “مدونة سلوك جيبوتي” في ختام أعماله أمس بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بمحافظة جدة على أهمية السلامة التامة لحركة الملاحة البحرية،

فيما خرجت توصيات المؤتمر بالاتفاق على صيغة أكثر تطوراً وشمولاً للمدونة، والمحافظة على ما تحقق من خطوات إيجابية ونجاحات منذ إبرامها لتتضمن إلى جانب القرصنة والسطو المسلح مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري.

وأوضح مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي ، إلى أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام توسيع اختصاصات المدونة لتشمل الجرائم الأخرى, مبيناً أن المدونة ركزت بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري،

تضمنت الحث على وضع استراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري مع تأكيدها على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة ،

إضافة إلى آليات التعاون والتنسيق فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر، جرى خلالها مناقشات متواصلة من قبل ممثلي مفيدا أن المدونة المحدثة وضعت ارشادات لحجز ومصادرة الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها من الجرائم البحرية.