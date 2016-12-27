اقتصاد تكنولوجيا

توشيبا تتوقع خسارة 850 مليون دولار .. فما السبب..!؟

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 6 شهورchat_bubble_outlineضف تعليق

تتوقع شركة توشيبا اليابانية تكبد خسارة استثنائية تقارب 100 مليار ين (850 مليون دولار)  بسبب شراء أنشطة نووية أميركية.

وهذا ما قالته صحيفة نيكي الاقتصادية :-

إن شركة توشيبا اليابانية عملاقة الإلكترونيات تتوقع تكبد خسارة استثنائية تقارب 100 مليار ين (850 مليون دولار).

وذلك بسبب استحواذ وحدتها وستنجهاوس على أنشطة للطاقة النووية بالولايات المتحدة العام الماضي.

وتتعلق الخسارة بالاستحواذ على وحدة الأنشطة النووية التابعة لشركة شيكاجو بريدج آند ايرون ” Chicago Bridge & Iron” المعروفة باسم CB & I  في أكتوبر من العام الماضي.

في عام 2015 أعلنت CB & I أنهم يبيعون قسم الأنشطة النووية لشركة وستنجهاوس الكتريك وهي فرع لشركة توشيبا اليابانية.

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حيث أن صفقة الاستحواذ تلك انتهت على 229 مليون دولار أمريكي.

ودخلت شيكاجو بريدج آند ايرون مع وستنجهاوس في عملية تقاض بشأن حساب رأس المال العامل في الصفقة.

وتوقعت توشيبا أن يبلغ صافي ربح هذا العام بأكمله نحو 145 مليار ين

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امينة حسني

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