توطين الطاقة المتجددة في المشاعر المقدسة

مكة المكرمة- البلاد

أبرم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أمس الأول مذكرة تفاهم مع معالي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، للتعاون بين الجهتين في عدة مجالات، منها توطين تقنيات الطاقة المتجددة في المشاعر المقدسة، وذلك بفندق الهليتون بجدة. وثمن معالي مدير الجامعة ثقة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية لتوقيعها مذكرة التعاون مع الجامعة ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، مشيراً أن المعهد يقوم سنوياً بتنفيذ أكثر من 75 برنامجاً ودراسة كلها في مجال الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام ورصد الملاحظات التي قد تواجههم وتحليلها والرفع بها لجهات ذات العلاقة . وبين أن مذكرة التعاون ستنفذ من قبل عدد من الباحثين في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى. بدوره أوضح معالي الدكتور أبو الفرج أن مذكرة التعاون تأتي دعماً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 للوصول لطموحات رؤية المملكة 2030 ، مشيراً أن الهدف منها هو الاستغلال الأمثل لتقنيات الطاقة المتجددة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من خلال مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة .

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