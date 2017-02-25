العدد 21856 25 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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توطين الوظائف يحاصر 17 قطاعا

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توطين الوظائف يحاصر 17 قطاعا
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الرياض – البلاد

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في اتخاذ الإجراءات، تمهيدا لتوطين 17 قطاعًا جديدًا في المملكة، بشكل كامل أو جزئي.

وتشمل القطاعات المستهدفة: (الصحة، التعليم، السياحة، التأمين،البنوك، الطاقة، التعدين، الصناعة، المحاماة، النقل، الزراعة، التشغيل والصيانة، الرياضة، الترفيه، الإعلام المرئي والمسموع، تقنية المعلومات، الاتصالات) فيما سيتم التوطين الكامل بمحلات تأجير السيارات وسائقي الأجرة.

وسيتم إنشاء مجالس لهذه القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث تعمل الوزارة على تأسيس مجالس قطاعية للتنسيق في وضع الخطط الخاصة بالتوطين لكل قطاع على حدة.

وأوضح مسؤول بالوزارة أن العمل تستهدف هذه القطاعات، وأنه يتم إنشاء برامج التوطين بالمناطق عبر لجان برئاسة أمير كل منطقة لتحديد متطلبات السوق ومواجهة الانكشاف المهني التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى.

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التصنيف: الأولى

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