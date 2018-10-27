توطين تقنيات سنغافورية في مجال المدن الذكية

سنغافورة – واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح، الحفل الذي أقيم في مركز (مارينا للمؤتمرات) بسنغافورة، للتوقيع على عقد ملكية المجموعة لرخصة براءة اختراع أعمدة الإنارة الذكية (I-CORE) المسجل لدى شركة (Photiz Global) المتخصّصة في حلول المدن الذكية.

ويوفر هذا الاختراع أعمدة إنارة بتقنيات عالية تشمل إضافة للإضاءة توفير أماكن مخصصة لشحن الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية، وبث شبكات الانترنت (واي فاي) وكاميرات المراقبة.

وأعرب السفير سعد الصالح في تصريح له عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسنغافورة، وأن يفتح المجال للقطاع الخاص في المملكة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في سنغافورة خاصة في مجال التقنية وحلول المدن الذكية، وفي المقابل اكتشاف مشروعات اقتصادية في المملكة، يمكن أن تسهم في نقل وتوطين التقنية للمملكة في إطار رؤية 2030.

من جهة أخرى أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة سعد بن صالح الصالح، على الجهود التي تقوم بها الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من خلال مكتبها في سنغافورة لتسويق منتجاتها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مكتب شركة سابك في سنغافورة لعملاء الشركة الإقليميين في سنغافورة بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك (المغذيات الزراعية) سمير آل عبدربه وعدد من المسؤولين في الشركة.

وفي نهاية الحفل قدم السفير سعد الصالح شكره للمسؤولين في “سابك”، ولموظفي مكتب الشركة في سنغافورة على هذه الجهود، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من النجاحات.