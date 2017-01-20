توطين وظائف (12) منشأة فندقية وسياحية

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الرياض- البلاد

وقّع نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل, اتفاقيات تكامل مع (12) منشأة – 11 فندقًا وشركة سياحية – لدعم وتوطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في القطاع,

وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة, ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص .

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية للهيئة, وتوقيع مذكرة التكامل بين الهيئة والوزارة الأربعاء الماضي, ضمن إطار تبنّي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنهجية متكاملة للتعامل مع توطين الوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني .

وأعرب الدكتور السماعيل عن شكره لسمو رئيس الهيئة, ولمعالي وزير العمل على رعايتهما ودعمهما لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني.