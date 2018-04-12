محليات

توطين 160 وظيفة جديدة في 9 شركات بأبها

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، حسن الحويزي، عن إجراء مقابلات شخصية على 160 فرصة عمل مقدمة من 9 شركات وطنية في ختام ملتقى التوظيف الذي نظمته الغرفة.

وقال الحويزي: إن الملتقى يهدف إلى تفعيل الشراكات مع العديد من القطاعات

والشركات الوطنية من خلال مركز التوطين بالغرفة، الذي استقبل نحو 300 باحث عن عمل.

وأشار إلى أن من أبرز الوظائف المطروحة للتنافس (قانوني، مهندس كيميائي، مهندس صناعي، علاقات عامة، إدارة عامة وتسويق، مدير معرض، مشرف معارض، مراقب ميداني، بائع، المحاسبة والاستقبال، مصمم انفوجرافيكس، حارس أمن، خدمة عملاء، مندوب مبيعات).

وأوضح الحويزي أن الملتقى نظم خلال أيامه ورشتي عمل الأولى عن “علاقة طالب العمل مع صاحب العمل”

والثانية عن “كيفية بناء السيرة الذاتية”، إذ دارت محاور الورشتين حول شروط ومحددات عقد العمل

وطرق التأهيل للوظائف وكيفية إجراء المقابلات الشخصية.

abdulslam

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *