توطين 160 وظيفة جديدة في 9 شركات بأبها

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، حسن الحويزي، عن إجراء مقابلات شخصية على 160 فرصة عمل مقدمة من 9 شركات وطنية في ختام ملتقى التوظيف الذي نظمته الغرفة.

وقال الحويزي: إن الملتقى يهدف إلى تفعيل الشراكات مع العديد من القطاعات

والشركات الوطنية من خلال مركز التوطين بالغرفة، الذي استقبل نحو 300 باحث عن عمل.

وأشار إلى أن من أبرز الوظائف المطروحة للتنافس (قانوني، مهندس كيميائي، مهندس صناعي، علاقات عامة، إدارة عامة وتسويق، مدير معرض، مشرف معارض، مراقب ميداني، بائع، المحاسبة والاستقبال، مصمم انفوجرافيكس، حارس أمن، خدمة عملاء، مندوب مبيعات).

وأوضح الحويزي أن الملتقى نظم خلال أيامه ورشتي عمل الأولى عن “علاقة طالب العمل مع صاحب العمل”

والثانية عن “كيفية بناء السيرة الذاتية”، إذ دارت محاور الورشتين حول شروط ومحددات عقد العمل

وطرق التأهيل للوظائف وكيفية إجراء المقابلات الشخصية.