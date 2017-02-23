توطين 200 الف وظيفة بالمولات وقطاع التجزئة

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بريدة- وكالات

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في المنطقة، على ترجمة الأهداف على أرض الواقع مؤكدا تنسيق الإمارة مع القطاعات الحكومية المعنية على تطبيقه ، وطالب محافظي المحافظات ومديري القطاعات الحكومية بتفعيل المشروع وإزالة العقبات التي قد تواجهه.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسمو أمير منطقة القصيم عقب إقرار اللجنة الإشرافية قصر العمل في محال المراكز والمجمعات التجارية في المنطقة على المواطنين والمواطنات، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

من جانبه أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، أن الشباب والفتيات سيكونون إضافة نوعية للمجتمع ، مبيناً أن انطلاقة مشروع توطين المراكز التجارية سيكون على مستوى مناطق المملكة ، وهي مبادرة وطنية ، ونوع من التوطين لقطاعات التجزئة ،

لافتاً النظر إلى أن الوزارة ستعمل على هذا المشروع ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، الذي سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً.