توظف 1660 سعوديا بالقطاع الخاص في الرياض

الرياض ــ البلاد

نجحت غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف، خلال النصف الأول من عام 2017، في التنسيق لتوظيف 1660 شابا سعوديا في عدد من الوظائف الفنية والإدارية بالقطاع الخاص وذلك من خلال مسارات برامج التوظيف المباشر والتدريب المنتهي بالتوظيف، التي أطلقتها الغرفة لتهيئة الشباب السعودي وتأهيلهم وتوظيفهم بالقطاع الخاص.

وأشار التقرير نصف السنوي الصادر عن المركز إلى أن عدد المنشآت المشارِكة في برامج التوظيف المختلفة التي نظمتها الغرفة، بلغ 70 منشأة، عرضت 2635 فرصة وظيفية. وفي إطار جهوده لتهيئة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، نظم المركز 5 محاضرات في مجال الإرشاد المهني والتوجيه، و3 ملتقيات للتوظيف، بالتنسيق والتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمدينة الرياض، تم خلالها طرح عدد من الوظائف للشباب في منشآت القطاع الخاص.وعن التأهيل المهني، أبرم المركز اتفاقية مع معهد الحكير العالي للتدريب الفندقي؛ حيث تمت دعوة الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الشخصية بمقر الغرفة وإقامة برامج تأهيلية لطالبي العمل في مجال العمل الفندقي، شارك فيها 300 شاب.

كما تم الاتفاق مع شركة الشايع الدولية للتجارة لدعوة الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الشخصية بمقر الغرفة، وإقامة برامج تأهيلية منتهية بالتوظيف لطالبي العمل، شارك فيها 120 شابا للعمل في قطاعات التجزئة.

وعقد المركز عددًا من لقاءات التوظيف والبرامج وورش العمل لتهيئة الشباب من خريجي الجامعات والثانوية لدخول سوق العمل في محافظات حريملاء وشقراء والدوادمي ووادي الدواسر حضرها أكثر من 280 شابا.