توظيف فتيات الحضانة الاجتماعية بالدمام

الدمام – حمود الزهراني

تم توقيع عقود عمل تسع فتيات من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام لتوظيفهن في مستشفى السلامة بالخبر بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل و مدير المستشفى الأستاذ محمد العمران و مديرة الدار الأستاذة فاطمة العسيري

العقد يبدأ بالتدريب المستمر لمدة ثلاثة أشهر و ينتهي بالتوظيف المناسب لكل فتاة حسب امكانياتها واختيارها بالإضافة الى توفير المواصلات اليومية لهن

كما حضر توقيع العقود بمقر الدار مدير إدارة التوطين بالمنطقة الشرقية الأستاذ سلطان المطيري و مساعد مدير إدارة التوطين الأستاذ اسماعيل المط

و أعرب الأستاذ عبدالرحمن المقبل عن سعادته في تفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية و شكر شركة مستشفى السلامة لمبادرتهم مد يد العون للفتيات و حرصهم على الإستثمار في هذه الفئة من المجتمع و إيجاد البيئة المناسبة في المستشفى ليجعل لهن امتداد و رغبة و تحفيز على الإستمرار للعطاء و العمل و ليكن لبنات تشارك في هذه النهضة التنموية من خلال رؤية المملكة.