توظيف 1660 مواطناً في القطاع الخاص بالرياض

قامت غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف خلال النصف الأول من العام (2017), في التنسيق لتوظيف 1660 شاباً سعودياً في عدد من الوظائف الفنية والإدارية بالقطاع الخاص، وذلك من خلال مسارات برامج التوظيف المباشر والتدريب المنتهي بالتوظيف التي أطلقتها الغرفة لتهيئة الشباب السعودي وتأهيلهم وتوظيفهم بالقطاع الخاص .

وأشار التقرير النصف سنوي الصادر عن المركز, إلى أن عدد المنشآت المشاركة في برامج التوظيف المختلفة التي نظمتها الغرفة خلال الفترة بلغ70 منشأة، عرضت 2635 فرصة وظيفية .

وفي إطار جهوده لتهيئة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص نظم المركز خمس محاضرات في مجال الارشاد المهني والتوجيه و ثلاثة ملتقيات للتوظيف بالتنسيق والتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمدينة الرياض التي تم خلالها طرح عدد من الوظائف للشباب في منشآت القطاع الخاص.

وفي الجانب المتعلق بالتأهيل المهني, أبرم المركز اتفاقية مع معهد الحكير العالي للتدريب الفندقي حيث تم دعوة الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الشخصية بمقر الغرفة وإقامة برامج تأهيليه لطالبي العمل في مجال العمل الفندقي شارك فيها 300 شاب، كما تم الاتفاق مع شركة الشايع الدولية للتجارة ودعوة الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الشخصية بمقر الغرفة وإقامة برامج تأهيلية منتهية بالتوظيف لطالبي العمل شارك فيها 120 شاباً للعمل في قطاعات التجزئة .

ومن ناحية أخرى ودعما لجهود غرفة الرياض في مجال التوظيف والارشاد المهني والتهيئة للعمل وتوطين الوظائف بمحافظات منطقة الرياض، فقد عقد المركز عدد من لقاءات التوظيف والبرامج وورش العمل لتهيئة الشباب من خريجي الجامعات والثانوية للدخول لسوق العمل في محافظات حريملاء وشقراء والدوادمي ووادي الدواسر حضرها أكثر من 280 شاباً .

وتدعو غرفة الرياض منشآت القطاع الخاص, لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية الجاذبة للشباب السعودي الطموح تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص وخفض نسب البطالة من الجنسين ، من خلال التنسيق مع مركز التدريب والتوظيف بالغرفة لدعوة الباحثين عن عمل وتنظيم المقابلات الوظيفية ومتابعة استقرار الموظف الجديد وتذليل المعوقات التي قد تواجه الشاب السعودي في بيئة العمل .