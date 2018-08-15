توعية الحجاج والمطوفين بخطورة ضربات الشمس

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا ورشة عمل عن خطورة ضربات الشمس وطرق الوقاية منها في موسم الحج بالشراكة مع خمس جهات هي الشؤون الصحية والدفاع المدني والهلال الأحمر بجانب إدارة العلاقات العامة في وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع قطاع الشؤون العامة في المؤسسة .

وشمل اللقاء معرض تعريفي بمجهود الإدارات المشاركة وماتوفره من إمكانيات وأدوات وطرق التعامل معها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المطوف الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل إلى أن الورشة استهدفت رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ومنظمي حملات الحج وروساء الشركات السياحية بجانب رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة .

وتستند الورشة وفق حديثه توكل للدراسة التي أجرتها معهد خادم الحرمين الشريفين قبل 3 أعوام ورصدت زيادة عالية جدا في عدد الإصابات الحرارية لموسم حج 1436 هـ ، بنحو 1737 إصابة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال مواسم الحج الأخيرة بمكة المكرمة وما حولها، وبالتالي فإن الإصابات الحرارية وأمراض الجفاف، تعد من أكثر المشاكل التي تواجه الحاج والمعتمر أثناء تأدية المناسك.

بدوره تحدث أخصائي التوعية بالمديرية العامة للدفاع المدني المقدم يحي بن عبدالله القحطاني عن الجانب التوعوي ، حيث وصفه بأنه الجزء الاهم في إبعاد حجاج بيت الله الحرام من المخاطر المتعلقة بضربات الشمس والآثار التي يمكن أن تنتج عنها خلال أيام الحج التي تأتي في زمن الصيف بالمشاعر المقدسة.

وتطرق اخصائي الصحة العامة الدكتور عبدالحليم عبد الحق إلى أعراض ضربات الشمس ، حيث أشار إلى أن ضربات الشمس تحدث كثيرًا في الصيف، وكذلك في الأماكن المرتفعة الحرارة، وتكون في بعض الأحيان مفاجئة للمصاب بها، وفي معظم الأحيان يكون السبب هو تعرض الجسم لدرجة حرارة عالية؛ فيفقد الجسم كمية كبيرة من العرق الذي يحتوي على كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) استجابة للضغط الحراري.

وفصل نائب رئيس جمعية آيس التطوعية عضو الهلال الأحمر السعودي مهنا محمد سعيد الصبحي طرق التعامل مع ضربات الشمس ، إذ أبان أنه في الحالات الشديدة يحتاج المصاب إلى دخول المستشفى، ويعطى محلول الملح في الوريد، إلى أن يستعيد قواه، ويرتفع ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي، ويعود البول إلى حالته الطبيعية، وترتفع حرارة الجسم إلى المستوى الطبيعي.

من جانبه شدد رئيس قطاع الشؤون العامة بالمؤسسة المطوف الدكتور عبدالعزيز سروجي على أهمية اللقاء نظرا لما تمر به المشاعر المقدسة من أجواء صيفية تحتاج إلى وقاية من قبل ضيوف الرحمن بتجنب هذه الضربات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعتبرة.