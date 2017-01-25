توعية الفتيات للوقاية من المخدرات

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جدة -إبراهيم المدني

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، بالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات، وضمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” برنامجاً توعوياً عن ًظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها “، استمر لمدة 3 أيام، واستهدف 42 مستفيدة من منسوباتها.

وقد تضمنت فعاليات البرنامج العديد من المحاضرات، وورش العمل التوعوية في الكثير من الموضوعات، مثل “التعريف بالمخدرات وأنواعها ، الآثار المترتبة على تعاطي وإدمان المخدرات من خلال شرح تفصيلي عن تأثيرها على العقل والجسم ، سبل الوقاية من المخدرات ، أهمية الوقاية الأسرية، دور الأسرة في حماية الأبناء، إضافةً إلى توضيح آلية التواصل في تقديم البلاغات وماتقوم به الجهات المختصة من جهود في هذا الأمر.

يُشار الى ان هذا البرنامج يأتي ضمن خطة العمل والشراكة المجتمعية بين مؤسسة رعاية الفتيات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي تهدف الى تعزيز الحصانة الذاتية لدى فتيات المؤسسة، وتوعية منسوباتها وتنمية مهاراتهن في مجال الوقاية من المخدرات .