توعية طلاب صناعي القنفذة بأضرار السموم

جدة – إبراهيم المدني

نفذت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة برنامجاً توعوياً للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة والذي استفاد منه 150 طالبا ومدربا.

وشمل البرنامج عرضاً مرئياً يبين خطر هذه السموم ، وكيفية التخلص منها ، وما هي أفضل الطرق لتجنبها ، كما احتوى العرض على احصائيات تبين خطر هذه الآفات وضحاياها في المملكة وعلى مستوى العالم.

وشاهد طلاب المعهد أعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة ، كما وزع عليهم فريق كفى بروشورات تثقيفية وبطاقات تعريف.

وذكر مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ بلغيث الرفيدي أن هذه المحاضرات والتي تقام في المعاهد والجامعات والكليات والمدراس تؤتي ثمارها بالمئات من المقلعين عن التدخين ، شاكراً ومقدراً جميع الجهات المتعاونة مع الجمعية بما يحقق سلامة فلذات الأكباد.