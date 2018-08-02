توعية 1650 مستفيداً ومستفيدة بطرق الوقاية من العنف والجرائم الإلكترونية

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الستة أشهر الماضية، 10 برامج توعوية لـ1650 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن خطتها الإرشادية السنوية للتعريف بخدماتها ودورها في حماية الأسرة والمجتمع من العنف بأشكاله كافة.

وتضمنت البرامج, مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والمعارض التوعوية المتنقلة، استهدفت العديد من الجهات الحكومية والأهلية مثل مدارس التعليم العام والمستشفيات والجامعات والجمعيات ومركز الملك سلمان الاجتماعي،

وتناولت في محاورها التعريف بظاهرة العنف وأنواعه وخطورته على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منه والتعامل مع حالاته عند حدوثها، وطرق الحماية من الابتزاز الإلكتروني

إلى جانب سرد بعض القصص الواقعية لبعض حالات العنف التي تم التعامل معها

بالإضافة إلى توضيح دور وحدة الحماية في الحد من هذه الظاهرة لحالات العنف

وتعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع.