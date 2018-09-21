توفير أكثر من 14 ألف سجادة بالحرم المكي

قامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتجديد السجاد بعد الانتهاء من خطة موسم حج عام 1439هـ وذلك ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبإشراف وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس .

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف بن ذياب الجحدلي, أن الإدارة قامت بتنفيذ أول بنود خطتها لموسم العمرة الحالي, بتجديد السجاد بالمسجد الحرام وتزويده بـ 14 ألف سجادة وبمقاسات مختلفة يتم توزيعها على أدوار الحرم المكي الشريف, ويتضمن ذلك صحن المطاف والمصليات والرواق العثماني والسطح والساحات الخارجية.

وبين الجحدلي أنه يتم تنظيف السجاد وغسيله بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع وفق خطة تشغيلية أعدتها الإدارة بأحداث وسائل وآليات التطهير والتعقيم المتبعة.

يذكر أن العمل تم خلال عشرة أيام وذلك من غرة شهر الله المحرم إلى اليوم العاشر منه وبمساندة 200 عامل, وتتم زيادة هذا العدد قبل موسم رمضان المبارك إلى 25 ألف سجادة.