توقعات بإنفاق المملكة 14 مليار دولار على تقنية المعلومات في 2017

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دبي ــ وكالات

توقعت مؤسسة “آي دي سي” لابحاث السوق أن يبلغ حجم إنفاق المملكة العربية السعودية ، على تقنية المعلومات، 14 مليار دولار في العام 2017.

وقالت المؤسسة، في بيان إن إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا على أمن المعلومات سيصل إلى ملياري دولار في العام الجاري.

بدوره، دعا خبير تقني، عشية انطلاق مؤتمر آي دي سي (IDC) للحماية المرنة عبر السحاب (IDC Agile Cloud Security)، مدراء تقنية المعلومات للتركيز على استخدام الحوسبة السحابية لحماية البيانات والتطبيقات في العام 2017 وجعلها أولوية.

وقال، ديباك ناراين، المدير الإقليمي لخدمات ما قبل المبيعات لدى “في إم وير” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “نشهد اليوم نموا هائلا في حجم البيانات وهجمات الكترونية تتطور بصورة متزايدة، ما يفرض على مدراء تقنية المعلومات في الشرق الأوسط الانتقال من حماية مراكز البيانات إلى استخدام الحوسبة السحابية لحماية البيانات والتطبيقات.