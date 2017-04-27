توقعات بارتفاع الهجمات الإلكترونية لأغراض سياسية ومالية

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جدة ــ أحمد شرف الدين

حذّر تقرير تقني من تزايد الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية والمالية على مؤسسات القطاع الصناعي عبر البرمجيات الخبيثة، بهدف تخريب أنظمة المؤسسات الصناعية التي تفتقر إلى الوعي الأمني اللازم، خصوصاً مع تنامي الطلب على شبكات تكنولوجيات التشغيل المتصلة بالإنترنت، مشدداً على المؤسسات الصناعية المعنية باستخدام الموارد المناسبة لتحديد الثغرات الأمنية وتصحيحها لمنع التهديدات المستقبلية…

وحددت شركة “فاير آي” – العالمية الرائدة في مجال أنظمة حماية الشبكات من البرمجيات الخبيثة في تقرير أصدرته بعنوان (Subversive Six) ست ثغرات أمنية رئيسية قد تسهل عمل القراصنة على المؤسسات الصناعية ..ونبه ستيوارت ديفيز مدير منطقة الشرق الاوسط في شركة “فاير آي”، من أن هذه الثغرات قد تؤدي إلى ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية والمالية في العام الجاري 2017، ما لم يتم معالجتها،

مشيراً إلى أن شركته تقوم باستمرار بإجراء تقييم مستمر وتقدم تصوراتها ذات الصلة بالقطاع التي من شأنها اعطاء المزيد من الاهتمام للأمن الإلكتروني في كبرى المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي… وبين ديفيز أن هناك العديد من المؤسسات الصناعية، بما فيها شركات توريد الخدمات الكهربائية وشركات البترول والمؤسسات الصناعية، تستثمر بشكل كبير في أنظمة التحكم الصناعي بهدف تشغيل العمليات الصناعية بكفاءة وثقة وأمان.