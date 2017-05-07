توقعات بارتفاع هائل في استخدام الهواتف الذكية

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جدة ــ البلاد

توقعت دراسة حديثة لشركة “فيسبوك” ارتفاعاً هائلاً في استخدام الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، حث يتجه المزيد من المسلمين إلى التطبيقات الرقمية والأجهزة المتعلقة بشهر رمضان والتي ترشدهم إلى مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار، وتعزيز العلاقات الاجتماعية…

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 70% من الناس في الشرق الأوسط يمتلكون هاتفاً ذكياً،

ويعتمدون عليه بشكل كبير خلال شهر رمضان للترفيه والتسوق الإلكتروني، كما أن 59% من مستخدمي الإنترنت بالمنطقة يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت في كل شهر، حيث يستخدمون أجهزتهم بشكل متزايد…

وواكبت شركة هواوي هذا الطلب الكبير المتوقع خلال شهر رمضان عبر هاتف honor 8 lite، والذي يوفر كل ما يحتاجه الناس، إذ انه من خلال هذا الجهاز لن يكون الناس قلقين على الشحن المستمر للهاتف، حيث يحتوي على بطارية مدمجة بقوة 3000 ملي أمبير، وكثافة طاقة قدرها 650 وات لتستمر فترات طويلة وتوفر ترفيها بلا حدود…

كما يعزز الهاتف الجانب الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، حيث تتواصل الاجتماعات العائلية ووجبات الإفطار والسحور مع زملاء العمل أو الأصدقاء، والتي تعتبر أوقاتاً حافلة على منصات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، ويتواصل المسلمون عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي مع أصدقائهم وأقاربهم استعداداً للشهر الفضيل وخلاله، كما يحتفون به قبيل حلول العيد…

ومع تزايد الاهتمام بالصور والتقاط صور الولائم الرمضانية والاجتماعات المبهجة، فإن جهاز Honor 8 Lite، يجعل التقاط صور الولائم الرمضانية والاجتماعات المبهجة أكثر متعة من خلال النتائج الرائعة التي يوفرها الجهاز المبتكر بفضل تعدد أنماط التصوير، ومنها نمط good food لتصوير الطعام ..

ويُمكن وجود الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة قدرها 77 درجة، جهاز Honor 8 Lite من التقاط صور فائقة الوضوح والجمال طوال الوقت، بينما تتميز الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغابيكسل وتقنية الكشف المرحلي للتركيز PDAF لتتمكن من تسريع التركيز على الأجسام خلال 0.3 ثانية فقط، مما يوفر صوراً دقيقة وتجربة ممتعة في التصوير.