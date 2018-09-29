توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

عواصم – وكالات

أظهر استطلاع للرأي أنه من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل، وأظهر المسح الذي اجرته رويترز وشمل 50 خبيرا اقتصاديا، أن خام برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعا من 72.71 دولار في توقعات أغسطس/آب الماضي، و72.68 دولار في متوسط هذا العام.

ومن المتوقع بلوغ برنت 73.75 دولار للبرميل في المتوسط في 2019. وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.

وقال فرانك تشالنبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى إل.بي.بي.دبليو: “المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر فعليا بعد على النمو الاقتصادي ، مضيفا بأنه إذا كانت كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجددا إضافة إلى توسيع نطاق العقوبات ، فمن المرجح جدا أن ترتفع الأسعار أكثر.

وارتفعت أسعار خام برنت بما يزيد على 20% منذ بداية أبريل/نيسان الماضي. لكن محللين يقولون إن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للسلع الأولية في العالم، قد يؤثر على نمو الطلب، خصوصاً في العام المقبل.

وقال هانس فان كليف، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة لدى إيه.بي.إن أمرو: “الضبابية بشأن التأثيرات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تثبط بعض المخاطر الصعودية التي ستطلقها مشكلات الإمدادات”.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكي 67.48 دولار في 2019. ويتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الفترة المتبقية من 2018 وفي العام المقبل بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية.