توقعات بانخفاض أسعار السلع الغذائية 15%

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

توقع عضو لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة سالم بالخشر انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% مع دخول شركات أجنبية جديدة، للسوق السعودية .

وتستعد شركات من ست دول هي “تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، فرنسا، ألمانيا، عمان”، دخول السوق السعودي

وأرجع بالخشر إقبال الشركات الأجنبية على السوق السعودي إلى القوة الشرائية، فضلاً عن الركود الاقتصادي الذي ضرب الكثير من البلدان فى المنطقة، مبيناً أن دخول هذه الشركات لن يؤثر على الشركات المحلية، وسيزيد من المنافسة على تقديم أفضل الخدمات.

يذكر أن 6 آلاف شركة أجنبية متخصصة في مجال السلع الغذائية والاستهلاكية تعمل في السوق السعودية، وأن المملكة تستورد ما نسبته 20% من السلع الغذائية للاستهلاك المحلي.