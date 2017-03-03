توقعات بانخفاض احتياطي النقدي الأجنبي لدول عربية في 2017

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دبي ــ وكالات

توقعت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للدول العربية في 2017 بنسبة 5.6% إلى تريليون دولار .ويعرف احتياطي النقد الأجنبي، بانه “الودائع والسندات من العملة الاجنبية”، دون احتساب احتياطي الذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمها تكون مقومة بالدولار الأمريكي.

ووفق مسح مستشف من واقع بيانات صندوق النقد، من المتوقع تراجع احتياطي النقد الأجنبي في 7 دول عربية من إجمالي 19 دولة شملتها تقديرات الصندوق.

وشملت الدول السبع، الجزائر و السعودية وليبيا والعراق ولبنان وسلطنة عمان وموريتانيا.

في المقابل، ستشهد الاحتياطيات الاجنبية زيادة في تسع دول عربية، هي الامارات وقطر والكويت والمغرب ومصر وتونس والبحرين واليمن والسودان.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية للدول العربية تراجعا للعام الثالث على التوالي في 2016 إلى 1060 مليار دولار مقارنة بـ 1172 مليار دولار في 2015 و1337 مليارًا في 2014 و1364 مليار في 2013.