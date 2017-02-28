توقعات بانخفاض الإقراض السيادي لـ136 مليار دولار

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دبي ــ وكالت

توقعت وكالة “ستاندرز اند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير، انخفاض الاقتراض السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ20%هذا العام ليصل إلى 136 مليار دولار، بعد ان شهد ارتفاعا حادا العام الماضي.

واشارت “ستاندرد أند بورز غالوبال” إلى انه قد يتم هذا العام استخدام 28 مليار دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإعادة تمويل الديون المستحقة طويلة الأجل، وذلك مقارنة بـ24 مليار دولار تم استخدامها عام 2016، وبذلك من المتوقع أن يبلغ صافي متطلبات الاقتراض 108 مليارات دولار.