توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى 139 مليار ريال

شارك عبر واتساب

جدة ــــ البلاد

توقع خبراء انخفاض عجز الموازنة إلى 139 مليار ريال، مقابل عجز بلغته موازنة العام 2016، حيث وصل العجز إلى 260 مليار ريال.

وأظهر متوسط توقعات الخبراء انخفاض الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 587 مليار ريال في عام 2016، كما توقعوا انخفاض المصروفات بنسبة 13% إلى 848 مليار ريال.

كما توقعوا نجاح المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع في العام الجاري، واستمرار تلك الأدوات مع طرح بعض الأدوات الجديدة، لتخفيض العجز في العام القادم. مؤكدين أن الأدوات التي استخدمتها المملكة للسيطرة على العجز ستسهم في دفع الإيرادات بقوة خلال العام القادم، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وعن الأدوات المقترحة للتعامل مع العجز المتوقع في 2017، فيرى الخبراء أن تلك الأدوات تشمل تطبيق السياسات الضريبية الجديدة، وتفعيل الوقف والصكوك والاستمرار في الانتقائية لمشاريع البنية التحتية. واتفق غالبية المحللين أن يشهد عام 2017 جولة جديدة من تقليص دعم الطاقة، قد تتراوح بين 20 إلى 50% يؤدي لزيادة التعرفة الكهربائية والوقود.