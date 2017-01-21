توقعات بانخفاض مبيعات الاسمنت بنسبة 20%

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الرياض ــ البلاد

توقع مستثمرون في قطاع الاسمنت انخفاضا في المبيعات خلال عام 2017 بما نسبته 20%، في وقت يبلغ فيه المخزون الحالي للشركات 30 مليون طن.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت في مجلس الغرف السعودية، جهاد الرشيد، إن مبيعات شركات الاسمنت ستشهد انخفاضا خلال العام الجاري 2017 ما بين 12 و20% عن مبيعات عام 2016.

وأضاف الرشيد، أن هناك انخفاضا في مبيعات شركات الاسمنت بنسبة 25% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بديسمبر من عام 2015، رغم أن شهر ديسمبر يعد من الأشهر الجيدة التي تشهد ارتفاعا في مبيعات شركات الأسمنت.

وأشار الرشيد إلى أن حجم المخزون من الكنلكر بلغ نحو 30 مليون طن حتى الآن، مع استمرار شركات الأسمنت في إنتاجها الشهري الذي يراوح ما بين خمسة وستة آلاف طن، في حين أن الطلب على الأسمنت في السوق المحلية لا يتجاوز 4.5 مليون طن، وبالتالي فإن هناك إنتاجا يضاف إلى كمية المخزون الحالي في ظل عدم وجود بوادر لبدء عمليات التصدير بعد تحديد فرق السعر للطاقة.