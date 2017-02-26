توقعات بخروج 25 % من المخابز

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الرياض – البلاد

بلغ عدد المخابز في المملكة ستة آلاف مخبز موزعة على عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وذلك بعد خروج أكثر من 1200 مخبز، بسبب خسائر المستثمرين، الناتجة عن قلة الأيدي العاملة وارتفاع أسعار الإيجارات، وسط توقعات بخروج 25 في المائة من المخابز الحالية لاستمرار المعوقات.

وأوضحت اللجنة الوطنية للمخابز، أن 70 في المائة من المخابز الموجودة في المملكة تتركز في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والبقية موزعة على مدن ومحافظات المملكة، مبينة أن هناك أكثر من 800 مخبز موزعة بين الدمام والخبر والأحساء وحفر الباطن والخفجي والنعيرية.

وأوضحت، أن هناك عددا من المخابز الآلية ونصف الآلية اضطرت لوقف العمل في بعض خطوط إنتاجها، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والشرقية بسبب عدم توفر العمالة اللازمة، ما أدى إلى تناقص الطاقة الإنتاجية لهذه المخابز خاصة في موسم الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر ساهم أيضاً في الحد من انتشار الأفران الفردية التي تعمل في ظروف غير صحية ولا تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت أن أسعار الدقيق البودر المورد من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المخصص للمخابز والمدعوم من قبل الحكومة لم يتغير سعره، حيث إن المخابز تشتري الكيلو من المورد بسعر 51 هللة، بشرط ألا يقل وزن ربطة الخبز عن 500 جرام. وأضافت أن اللجنة لا سلطة لها على ضبط أسعار الخبز غير المدعوم، كونه مرتبطا بالعرض والطلب ونوعية المواد المضافة للخبز والحلويات والمعجنات.