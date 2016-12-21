توقعات بزيادة أسعار الطاقة في موازنة المملكة لـ2017م

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جدة ــ البلاد

يترقب السعوديون خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن الموازنة الجديدة للدولة لعام 2017، بالتزامن مع توقعات قوية تشير إلى رفع أسعار الطاقة داخل المملكة،

وهي التوقعات التي زادت من وتيرتها الدعوة التي أطلقها الرئيس التنفيذي لأنظمة الطاقة في شركة أرامكو السعودية عبدالكريم الغامدي، لترشيد استهلاك الوقود، خاصة بعد اتّخاذ دول خليجية، مثل الإمارات والكويت خطوة مماثلة، في ظل انخفاض الإنتاج العالمي للنفط.

ودعا الرئيس التنفيذي لأنظمة الطاقة في شركة أرامكو عبدالكريم الغامدي، إلى ضرورة ترشيد الاستهلال وتعزيز الحد من كثافة الطاقة .

وقال الغامدي خلال مؤتمرصحفي: “أرامكو التعمل بنشاط على تعزيز الحد من كثافة الطاقة في جميع أنحاء المملكة، من خلال الدعوة للعمل على سياسات مسؤولة، والوعي، والابتكار في مجال الطاقة”.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اضطرت مؤخرًا إلى رفع أسعار الوقود ثلاث مرات متتالية العام الجاري، قبل أن تخفضه في بداية ديسمبر الحالي بواقع 10 فلوس للتر البنزين “سوبر 98″، بناءً على متوسط الأسعار العالمية.

كما اتخذت الحكومة الكويتية قرارًا بزيادة سعر الوقود، وجرى تطبيقه اعتبارًا من مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية الكويتية ببطلان قرار الحكومة،

لكونه تضمّن عيبًا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما كان سببًا في إسقاط القرار، إلا أن الحكم لم يتضمن وقفًا مستعجلًا، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية بعد الزيادة كما هي.