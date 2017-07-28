توقعات بموافقة مجلس النواب على تقييد سلطة ترامب

واشنطن ـ رويترز

من المتوقع ان يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم “الاربعاء” على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس دونالد ترامب في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو.

ويهدف مشروع القانون الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014 وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

ويواجه مشروع القانون مصيرا غامضا في مجلس الشيوخ بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية

وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جدا غير أن الإعلان جاء سابقا لأوانه بعض الشيء.

وقال كوركر “كدنا نصل. ما زالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جدا جدا ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية”.

وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو).

وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة.