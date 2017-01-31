توقعات بنمو التجارة الالكترونية في المنطقة بنحو 7.5 مليار

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جدة ــ البلاد

توقع تقرير لـ”بوز ألن هاملتون” نمو سوق التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 7.5 مليار بحلول العام 2020م .

وأشار التقرير الى أن التطورات في التجارة الرقمية، وتحليلات العملاء الضمنية التوقعية تعد بتوفير فرص كثيرة للقطاع، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 4.6% في المنطقة هذا العام.

وبين التقرير أن النمو الذي يشهده التوجه نحو التجارة الالكترونية، يشير إلى تقدم كبير في عالم التجزئة، ويشكل فرصة نمو هائلة لتجار التجزئة في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو سوق التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7.5 مليار دولار بحلول العام 2020.