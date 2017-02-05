توقعات بهطول أمطار رعدية في الباحة ومكة والمدينة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً الى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات الباحة

ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها ) ،تمتد إلى مناطق القصيم و حائل وحفر الباطن. ولا

يستبعد تكون الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية وزيادة نسبة الرطوبة خلال الليل على أجزاء من شرق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40 كم/

ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ،وارتفاع الموجمن متر ونصف إلى

مترين،وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة،و

ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.