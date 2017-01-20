توقعات جديدة لـ(أوبك).. وتعاون نفطي (سعودي-صيني)

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جدة ــ البلاد

قالت إدارة الطاقة الوطنية الصينية: إن أعلى مسؤول في قطاع الطاقة بحث مع نظيره السعودي، خالد الفالح، “توسيع التعاون في تجارة وتخزين النفط”.

وأوضح بيان نشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الطاقة، أن نور بكري “رئيس مكتب الطاقة الوطنية في الصين”، اجتمع مع وزير الطاقة السعودي في أبوظبي، وأجريا محادثات تناولت مساهمة الشركات الصينية في خصخصة قطاع الكهرباء بالمملكة وصناعة الطاقة المتجددة”.

وأكدت شركة أرامكو في سبتمبر (بحسب وكالة رويترز)، أنها تعمل مع شركاء صينيين للبحث عن مواقع تخزن فيها الصين النفط.

فيما أشارت منظمة أوبك، ، إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في عام 2017، تأثرا بانخفاض إنتاج المنظمة من النفط إلى مستوى قياسي، وأن هناك بوادر أولية مشجعة على التزام المنتجين المستقلين بعد اتفاق مشترك مع المنظمة لخفض الإمدادات.

وقالت أوبك في تقرير شهري: إن دول منظمة أوبك (باستثناء إندونيسيا) أنتجت 33.085 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات تجمعها أوبك من مصادر ثانوية، ما يعني انخفاض الإنتاج بنحو 221 ألف برميل يوميا عن إنتاج نوفمبر الماضي.

وفيما يتعلق بحالة الأسعار في أسواق النفط، فقد انخفضت الأسعار بعد توقعات بأن المنتجين الأمريكيين سيرفعون مستوى الإنتاج، وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 82 سنتا إلى 54.65 دولارًا للبرميل، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بانخفاض 80 سنتا إلى 51.68 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس “الخميس”: إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في فبراير بعد انخفاضه على مدار ثلاثة شهور، حيث عززت شركات التنقيب نشاطها مع اقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في 18 شهرًا.

وأضافت: إن الإنتاج في فبراير سيزيد بواقع 40 ألفا و750 برميلا يوميا، ليصل إلى 4.748 ملايين برميل يوميا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الإنتاج في يناير بواقع 5900 برميل يوميا.