توقف السير على كوبري جدة – مكة لأكثر من ساعتين

جدة – حماد العبدلي

تسبب حادث شاحنة على طريق مكة جدة السريع المتجه شرقاً بجوار الاستاد الرياضي مساء امس في حدوث عرقلة حركة السير واغلاق الطريق وإيقاف السيارات لإكثر من ساعتين .

وباشرت عدد من الدوريات والمرور والجهات ذات العلاقة الموقع وتم فتح الخط بعد زوال الحادث وطالب عدد من قائدي السيارات إدارة مرور جدة إلزام سائقي الشاحنات بعدم السير في أوقات الذروة لأنها في حالة تعطلها أو وقوع حادث تشل حركة السير. وأشاروا ان خط مكة جدة السريع هو الشريان الوحيد للمحافظة لكنه اصبح حاليا مع الشاحنات لا يطاق من الزحام شبه اليومي.