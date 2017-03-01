توقف سيرفرات Amazon S3 عن العمل.. الذي أدي إلي توقف العديد من المواقع العالمية..!

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أمس الثلاثاء حدث أمر مفأجي في العديد من المواقع العالمية…

حيث توقفت سيرفرات أمازون اس3 Amazon S3 عن العمل والتي يعتمد عليها العديد من أكبر مواقع الإنترنت.

مما أدى إلى توقفهم عن العمل أيضًا، مثل مواقع: Trello, IFTTT, Quora.

وقد واجه مستخدمو شبكة الانترنت من المواقع الإخبارية إلى المواقع الحكومية أعطالا واسعة النطاق يوم الثلاثاء بعد أن عانت خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بأمازون من عطل فني.

وحسبما أفادت تقارير نشرتها الشركة على الإنترنت فإن خدمة التخزين (أمازون إس3) الخاصة بها عانت من مشكلة في إرسال واستقبال بيانات العملاء لأكثر من ثلاث ساعات ونصف.

ولم تكشف أمازون عن سبب العطل وظلت بعض تطبيقات الحوسبة السحابية الأصغر التابعة لها في أمريكا الشمالية تواجه مشكلات.

وسلط النطاق الواسع للعطل الضوء على اعتماد الهيئات المتزايد على الحوسية السحابية للحصول على تخزين رخيص وآمن للبيانات.

وتعد شركة أمازون ويب سيرفسز أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم.

وذكرت شركة آبل على موقعها الإلكتروني:

أنها عانت من مشكلات فيما يتعلق بمتجرها للتطبيقات وخدمة البث الموسيقي ومنتجات أخرى وتم حلها فيما بعد.

ولم تعلق الشركة المصنعة لهواتف آيفون على سبب المشكلة على الفور لكنها قالت في وقت سابق إنها تستخدم خدمة التخزين البسيطة الخاصة بأمازون في تخزين بعض منتجاتها.

وكان بالطبع للعطل تأثير امتد خارج قطاع الأعمال ولكنه وصل إلي البورصات والجامعات:

حيث قال مسؤول المعلومات في جامعة جورج تاون في رسالة للطلبة والجامعة:

إن موقعا إلكترونيا لأساتذة الجامعة لتنظيم محتوى الفصول الدراسية يعتمد على خدمة الحوسبة التي تقدمها أمازون واجه “مشكلات في الاتصال”.

وقال متحدث باسم لجنة الأورواق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في بيان:

“أبلغتنا الشركة المزوجة بخدمة الحوسبة السحابية بأنها تواجه مشكلات تؤثر على تحميل صفحات الموقع الإلكتروني للجنة وإنهم يعملون على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن.”

والجدير بالذكر أن خدمة التخزين البسيطة هي مصدر كبير ومتنام للإيرادات لأمازون.

وساعدت في تحويل شركة تجارة التجزئة- التي كانت في السابق معروفة فقط ببيع الكتب عبر الانترنت- إلى منصة للتكنولوجيا.