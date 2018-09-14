توقف نفط إيراني في عرض البحر.. والصادرات تنخفض 280 ألف برميل

جدة ــ رويترز

في مشهد يعكس تصاعد أزمة النفط الإيراني، تقف ناقلتان تحملان مكثفات إيرانية، وهي نوع من الخام الخفيف جداً، قبالة السواحل الإماراتية منذ نحو شهر مع انخفاض الطلب على خام طهران قبل العقوبات الأمريكية.

وأفادت عدة مصادر بالقطاع وبيانات ملاحية بأن الناقلتين، اللتين تحملان معا نحو 2.4 مليون برميل من مكثفات بارس الجنوبي، تقفان قبالة السواحل الإماراتية منذ أغسطس بعدما أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من إيران بينما انخفض الطلب الصيني خلال الصيف. فيما دفع تدني الطلب المتواصل على نفط إيران بعد سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية الشهر الماضي، إلى هبوط إنتاج إيران من الخام يوميا بنحو 150 ألف برميل على أساس شهري في أغسطس الماضي إلى 3.63 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016

وأوضح تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر الخميس، أن صادرات إيران من النفط انخفضت 280 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي مقارنة مع يوليو السابق له لتصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

أشار تقرير أوبك الشهري إلى أن إنتاج إيران من النفط تراجع إلى 3.584 مليون برميل يوميا، الشهر الماضي.

في المقابل، بلغ إنتاج إيران النفطي في يوليو السابق له، نحو 3.734 مليون برميل يوميا، وفق أرقام أوبك.